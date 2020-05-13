Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения надбавок медиков, которые борются с коронавирусом, и продление налоговых льгот для бизнеса на время карантина.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3329-д проголосовали 333 нардепа.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс и ряд других законов.

Проект закона предусматривает:

• освобождение от налога на доходы физических лиц установленных ранее надбавок медикам, которые борются с коронавирусом;

• продление еще на месяц освобождения физических лиц-предпринимателей от уплаты ЕСВ за себя (на период с 1 по 31 мая 2020 года);

• продление срока неначисления пени по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

• продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

• продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

• защиту до конца карантина от начисления штрафов и пени для тех, кто имеет потребительские кредиты, но не имеет возможности сейчас их выплачивать;

• уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн гривен до 200 млн гривен;

• продление срока действия закона “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков”, который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года.

Кроме того, законопроект устанавливает временные назначения во время карантина (предусмотрено восстановление прозрачных конкурсов на государственные должности после завершения карантинных ограничений).