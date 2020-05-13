Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3329-д проголосовали 333 нардепа.
Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс и ряд других законов.
Проект закона предусматривает:
• освобождение от налога на доходы физических лиц установленных ранее надбавок медикам, которые борются с коронавирусом;
• продление еще на месяц освобождения физических лиц-предпринимателей от уплаты ЕСВ за себя (на период с 1 по 31 мая 2020 года);
• продление срока неначисления пени по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
• продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
• продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
• защиту до конца карантина от начисления штрафов и пени для тех, кто имеет потребительские кредиты, но не имеет возможности сейчас их выплачивать;
• уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн гривен до 200 млн гривен;
• продление срока действия закона “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков”, который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года.
Кроме того, законопроект устанавливает временные назначения во время карантина (предусмотрено восстановление прозрачных конкурсов на государственные должности после завершения карантинных ограничений).
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