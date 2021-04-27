Верховна Рада на позачерговому засіданні продовжила дію ставки мита на експорт брухту чорних металів у розмірі 58 євро/тонна ще на 5 років.

Про це повідомляють #Букви.

Парламент підтримав законопроєкт №5175 “Про внесення змін до розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку” за основу та в цілому 291 голосом.

Законом тимчасово, терміном на п’ять років, продовжується дія експортного мита на відходи та брухт чорних металів зі ставкою 58 євро за тонну.

Як пояснив один з ініціаторів закону, нардеп від “Слуги народу” Дмитро Кисилевський, продовження мита забезпечить безперебійну роботу металургійних підприємств країни.

“До введення мита у 2016 році метзаводам катастрофічно не вистачало брухту, вони простоювали по 40-50 днів на рік, тому що значні обсяги зібраної сировини вивозилися до Туреччини і Придністров’я. Це позначалося не тільки на обсягах виробництва металу, але і на надходженнях до державного та місцевих бюджетів, на зарплатах десятків тисяч людей, які працюють як в самій металургії, так і в суміжних галузях”, — нагадав він.

Зауважимо, мито на відходи та брухт чорних металів поступово підвищувалося впродовж останніх років. Так, у квітні 2019 року п’ятий президент Петро Порошенко підписав закон №9474, який передбачав 2-річне підвищення мита на експорт з 42 євро до 58 євро за тонну. До цього мито було підвищено в травні 2018 року — з 30 до 42 євро.

В ЄС стверджували, що підвищення дії і розміру мит на металобрухт порушує дух і букву Угоди про асоціацію.