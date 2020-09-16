Верховная Рада Украины повторно приняла закон о продлении моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 3640 проголосовали 297 народных депутатов.

Закон был принят с предложениями президента Владимира Зеленского.

Данный документ Рада приняла 16 июля, но он был ветирован Зеленским и возвращен в ВР с его предложениями.

Так, в Украине с 2014 года действует мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения по валютным ипотечным кредитам. Его действие истекает 21 октября 2020 года.

В июле нардепы поддержали законопроект № 3640 и продлили мораторий до 1 января 2022 года. Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 кв.м. для квартиры и 250 кв.м для дома.

Сегодня же некоторые положения пересмотрели. Так, мораторий продлен только на полгода – до 21 апреля 2021 года.

“Президент не может согласиться с продлением срока моратория до 1 января 2022 года, поскольку это и в дальнейшем будет служить формирующим фактором восстановления ипотеки, что является важным фактором доступности жилья. Так, в течение более чем 6 лет существования моратория некоторые заемщики игнорировали условия кредитного договора и избегали принудительного выполнения обязательств. Это обозначалось на росте доли проблемных активов банков и снижении их платежеспособности. По состоянию на июнь объем неработающих валютных ипотечных кредитов оценивается в 95%”, – отметил, представляя предложения президента, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Он уточнил, что президент не подписал закон, потому что его отдельные положения не согласуются с Конституцией Украины и не отвечают принципу юридической определенности. Кроме того, “не определен четкий круг должников, в отношении которых будет действовать запрет на отчуждение имущества”.

Президент предложил исключить из закона подпункт 2, который расширяет предмет моратория.

Рада исключила из закона положение, по которому “не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога / ипотеки или согласно кредитному договору”.