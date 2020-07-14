Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно легализации игорного бизнеса.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2285-д проголосовали 248 народных депутатов.

Так, документ поддержали 224 нардепа от “Слуги народа”, 4 – от группы “Партия “За майбутне”, 18 – от группы “Довира”, 2 внефракционных.

Нардепы от “Европейской Солидарности”, “Голоса”, ВО “Батькивщина”, ОПЗЖ не дали ни одного голоса за документ.

Законопроектом вводится перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые будут разрешены в Украине, а именно:

• организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино;

• организация и проведение азартных игр в казино в сети Интернет;

• организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет;

• организация и проведение игр в залах игровых автоматов;

• организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное.

Устанавливаются требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр (с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей).

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