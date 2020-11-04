Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 3851 проголосовали 293 нардепа.

Законопроект был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Согласно пояснительной записке, целью проекта закона “является внедрение налоговых механизмов для предоставления господдержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий с целью недопущения их стагнации для сохранения и создания новых рабочих мест”.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.

В частности, будет уменьшена ставка налога на добавленную стоимость до 7% (с 20%) для:

• услуг по показу (проведению) театральных, оперных, балетных, музыкальных, концертных, хореографических, кукольных, цирковых, звуковых, световых и других спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов (исполнителей), кинематографических премьер, культурных мероприятий;

• услуг по показу оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов;

• услуг по проведению экскурсий для групп и отдельных посетителей в музеях, зоопарках и заповедниках, посещению их территорий и объектов посетителями;

• услуг по распространению, демонстрации, публичному показу фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;

• услуг по временному размещению (проживанию), которые предоставляются отелями, хостелами.

Кроме того, согласно законопроекту, освобождаются от налогообложения и упорядочиваются операции по предоставлению бюджетных грантов. Это финансовая помощь на проекты в сферах культуры, туризма, креативных индустрий (будет предоставляться на конкурсной основе).