Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За документ № 3851 проголосовали 293 нардепа.
Законопроект был инициирован президентом Владимиром Зеленским.
Согласно пояснительной записке, целью проекта закона “является внедрение налоговых механизмов для предоставления господдержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий с целью недопущения их стагнации для сохранения и создания новых рабочих мест”.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.
В частности, будет уменьшена ставка налога на добавленную стоимость до 7% (с 20%) для:
• услуг по показу (проведению) театральных, оперных, балетных, музыкальных, концертных, хореографических, кукольных, цирковых, звуковых, световых и других спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов (исполнителей), кинематографических премьер, культурных мероприятий;
• услуг по показу оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов;
• услуг по проведению экскурсий для групп и отдельных посетителей в музеях, зоопарках и заповедниках, посещению их территорий и объектов посетителями;
• услуг по распространению, демонстрации, публичному показу фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;
• услуг по временному размещению (проживанию), которые предоставляются отелями, хостелами.
Кроме того, согласно законопроекту, освобождаются от налогообложения и упорядочиваются операции по предоставлению бюджетных грантов. Это финансовая помощь на проекты в сферах культуры, туризма, креативных индустрий (будет предоставляться на конкурсной основе).
- В июне Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3377, направленный на поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за распространения коронавируса COVID-19.