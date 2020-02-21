Верховная Рада Украины поддержала запрос к президенту Владимиру Зеленскому о введении моратория на кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов.

Об этом сообщают #Буквы.

Запрос инициировал нардеп от “Слуги народа” Николай Задорожний.

По регламенту, запрос народного депутата к президенту Парламент должен был сначала поддержать минимум 150 голосами, а затем проголосовать за направление главе государства минимум 226 голосами.

В итоге запрос поддержали 210 нардепов. За направление его Зеленскому проголосовали 255 народных избранников (184 – от “Слуги народа”, 7 – от ОПЗЖ, 16 – от “Европейской Солидарности”, 13 – от ВО “Батькивщина”, 14 – от “Голоса”, 7 – от группы “За майбутне”, 2 – от группы “Довира”, 12 внефракционных).

Как известно, в ночь с 28 на 29 января четыре крупнейшие медиагруппы – StarLightMedia, “1+1 медиа”, “Медиа Группа Украина” и “Интер медиа групп” закодировали сигнал своих каналов на спутнике. Таким образом эти телеканалы стали платными.

Это, в частности:

• “1+1”, “2+2”, “ТЕТ”, “Плюсплюс”, “УНИАН”, “Бигуди”;

• “СТБ”, ICTV, “Новый канал”, М1, М2, “Оце”;

• “Интер”, “НТН”, К1, К2, “Мега”, “Пиксель”, Zoom, “Enter-фильм”;

• “ТРК Украина”, “НЛО ТВ”, “Индиго”.

В то же время, в открытом доступе остались общественные и часть информационных телеканалов, среди них: “Прямой”, “5 канал”, “112 Украина”, NewsOne, ZIK, “Украина 24”, “24 канал”, “Эспрессо”, “Наш” и другие. Также в свободном доступе остались иностранные каналы.

В качестве выхода из ситуации украинцам предлагают приобрести современный тюнер спутникового телевидения, который поддерживает кодировку “VERIMATRIX” и подключиться к одному из двух официальных провайдеров услуг спутникового телевидения: Xtra TV или Viasat.