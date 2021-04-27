Народні депутати Верховної Ради провалили проєкт постанови "про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері", поданий народними обранцями від "Європейської солідарності".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На початку позачергового засідання виступив лідер “Євросолідарності”, п’ятий президент Петро Порошенко. Він закликав депутатів підтримати проєкт постанови №5299.

“Хочу розпочати з позитиву: за добу кількість українців, які отримали дві вакцини, як це передбачає медичний протокол, подвоїлася. Ще вчора їх було п’ять осіб, а сьогодні вже дев’ять. Водночас загальна кількість вакцинацій складає трохи більше 11 тисяч. У нас все ще зберігається відстань в п’ять років до колективного імунітету. І лише 539 тисяч отримали першу ін’єкцію, і це менше, ніж 1,5%. Втім, відсоток провакцинованих, я вже не говорю про Європейський союз, бо там середня цифра перевищує 10%. Ми на сьогодні відстаємо від Анголи, Бангладеш, Екваторіальної Ґвінеї, Зімбабве та багатьох інших країн третього світу. Вакцинація – це наріжний камінь добре відомого антиковідного плану “Євросолідарності”. Він головний в проєкті постанови Верховної Ради […]

Я хочу наголосити, що зрив програми тестування – це відповідальність Зеленського, зрив введення нових ліжок в лікарнях, обладнаних киснем – це відповідальність Зеленського, захист лікарів – це відповідальність Зеленського і несвоєчасне укладання контрактів на вакцинування – це відповідальність Зеленського”, – заявив на початку засідання лідер “Євросолідарності”, п’ятий президент Петро Порошенко.

Проєкт постанови доповіла народна депутатка від фракції “ЄС” Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що проєктом пропонується визначити пріоритети державної політики у сфері охорони здоров’я на 2021 рік, визнати неналежним та незадовільним стан виконання постанови “Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз” від 20 жовтня 2020 року №937-IX, а також визнати відповідальними за фактичний зрив масової вакцинації населення Кабінет Міністрів України та Міністерство охорони здоров’я.

Постановою також пропонується звернутися до президента Володимира Зеленського із пропозицією скликати РНБО за участю голів депутатських фракцій та груп з метою обговорення ситуації, що склалася в Україні у зв’язку з COVID-19, та напрацювання пропозицій щодо стратегії подальшої боротьби з пандемією.

Своєю чергою, голова підкомітету Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Сергій Кузьміних повідомив, що за результатами обговорення Комітет ухвалив рішення відхилити проєкт постанови та звернутися до спікера Дмитра Разумкова та до усіх депутатських фракцій і груп з проханням ініціювати під час проведення “години запитань до Уряду” розгляд звіту прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про стан забезпечення Урядом виконання Постанови Верховної Ради України №937-ІХ для забезпечення ухвалення неупередженого та об’єктивного рішення щодо результатів діяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Після обговорення, документ не знайшов підтримки у сесійній залі, проєкт постанови підтримали лише 115 нардепів.