Верховная Рада Украины провалила в первом чтении голосование за законопроект о пенсиях для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2083-д “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию” отдали свои голоса 184 народных депутата.

Результаты голосования часть нардепов встретила криками “Ганьба!”.

Заместитель министра финансов Юрий Джигир от имени Кабмина предложил отправить законопроект на доработку, так как реализация его положений предусматривает значительные дополнительные расходы из государственного бюджета.

“Правительство просит снять с рассмотрения данный законопроект и доработать его в комитете с целью поиска компенсаторов. Упомянутая сегодня цифра – это дополнительные расходы. При действующей редакции законопроект приводит к дополнительным расходам в размере 115 миллиардов гривен. Это дополнительные обязательства, которые ложатся на государственный бюджет, поскольку собственные средства Пенсионного фонда на данном этапе полностью идут на погашение текущих пенсионных обязательств. Соответственно брать такую дополнительную нагрузку на госбюджет мы можем только с адекватными доходными компенсаторами”, – подчеркнул Джигир.

В итоге Рада своими голосами отправила законопроект на доработку (314 – “за”).

Перед этим депутаты также голосовали за принятие или отклонение базового документа № 2083 (законопроект № 2083-д является его доработанной версией). Его во время голосования поддержали 155 парламентариев.

Что предусматривает законопроект

Законопроект должен урегулировать вопрос о выплате пенсий переселенцам и жителям временно оккупированных территорий.

Документ предусматривает:

• Предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций.

• В случае потери документов предоставляется возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

• Предусмотрена выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит – 3 года).

• Непосредственно на оккупированной территории украинцы не смогут получать пенсии. Забрать выплаты они смогут только на подконтрольной Украине территории (сами или через посредника).

• Предлагается упростить процедуры доказывания права на выплату пенсий путем отмены обязательности предоставления бумажных документов.

• Органы Пенсионного фонда Украины не могут отказать в назначении пенсии внутренне перемещенным лицам или лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях, на основании невозможности проведения проверки первичных документов, представленных для определения права на пенсию.

Документ раскритиковали ряд народных депутатов.

“Представьте, что все пенсионеры из Крыма и Донбасса смогут сами или через посредника получить от Украины пенсии, в том числе за годы оккупации. Даже документов не надо подавать. Именно этого требует от нас Москва. Такой подход подтверждает российский тезис о внутреннем конфликте. А международное право предусматривает, что бремя обеспечения населения оккупированных территорий несет именно оккупант. К тому же этот закон добьет нашу экономику и разрушит социальную справедливость”, – заявил нардеп от “Европейской Солидарности” Владимир Вятрович.

Нардеп от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая также отметила, что она категорически против этого законопроекта.

“Я переселенка, у нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства. Ничего! А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаются в жилье, в выплатах здесь, и ничего не получают”, – заявила она.