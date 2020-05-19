Верховная Рада Украины не смогла назначить своих представителей в комиссию по проведению конкурса на должность директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 3067 проголосовали только 194 нардепа при 226 минимально необходимых: 163 – от “Слуги народа”, 25 – от ОПЗЖ, 3 – от группы “Довира” и 3 внефракционных.

В комиссию предлагалось назначить трех человек по квоте ВР:

• нардепа Владлена Неклюдова (“Слуга народа);

• нардепа Юлию Яцык (“Слуга народа”);

• Юрия Пономаренко (доцент кафедры уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук; в августе был назначен президентом Владимиром Зеленским в состав Комиссии по вопросам правовой реформы).

В ходе обсуждения нардепы от ряда фракций выступили против данного проекта постановления, аргументируя это тем, что Рада фактически делегирует в конкурсную комиссию по ГБР лояльных к власти представителей (что является конфликтом интересов).

В итоге документ не нашел поддержки в зале.

Стоит отметить, что 3 декабря прошлого года Верховная Рада поддержала перезапуск Государственного бюро расследований и увольнение Романа Трубы с поста директора ГБР.

Изначально исполняющей обязанности главы Бюро стала Ирина Венедиктова. А после ее назначения на должность генерального прокурора полномочия директора ГБР начал исполнять заместитель главы Бюро Александр Соколов.

Нового директора ГБР должен назначить президент по представлению конкурсной комиссии в составе 9 человек. По три члена комиссии должны делегировать глава государства, Кабинет Министров и Верховная Рада.

Парламент должен был заполнить свою квоту еще в конце января, но этого до сих пор не произошло.