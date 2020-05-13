Верховная Рада Украины провалила голосование за обращение к парламентам иностранных государств по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 3431 проголосовали только 200 народных избранников: 128 – от “Слуги народа”, 20 – от “Европейской Солидарности”, 11 – от ВО “Батькивщина”, 9 – от группы “За майбутне”, 14 – от “Голоса”, 11 – от группы “Довира”, 7 внефракционных.

Речь идет об “Обращении Верховной Рады Украины в национальные парламенты иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе в 1939-1945 годов”.

В тексте обращения говорится о том, что Вторая мировая война началась из-за сговора тоталитарных режимов, в ней погибли от 50 до 80 млн военных и гражданских лиц, в том числе по меньшей мере 8,5 млн человек в Украине.

Документ содержит напоминание, что Россия, являющаяся членом ООН, “впервые после окончания Второй мировой войны в Европе… оккупировала и осуществила попытку аннексии части территории другого суверенного государства-члена ООН, что является тягчайшим международным преступлением против мира и безопасности человечества”.

Обращением предлагалось осудить Россию за попытку присвоить совместную победу во Второй мировой войне, “особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики”.

Также Рада должна была призвать мировое сообщество поддержать мирные инициативы генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о немедленном прекращении огня, установлении глобального перемирия и консолидации усилий для мирного урегулирования конфликтов в мире.

Кроме того, в обращении есть призыв к “противодействию любым попыткам реанимации тоталитарных идеологий, распространению нетерпимости и дискриминации по расовому, этническому и гендерному признакам”.