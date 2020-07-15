Верховная Рада Украины провалила голосование за спорный проект постановления о назначении членов конкурсной комиссии, которая будет отбирать кандидатуру на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 3769 проголосовали только 193 нардепа (при 226 минимально необходимых).

Документом предлагалось ввести в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП (по согласию) следующие кандидатуры:

• первого замдиректора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Дмитрия Журавлева;

• члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права Виталия Куца;

• профессора факультета правовых наук Национального университета “Киево-Могилянская академия” Андрея Мелешевича;

• члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины Вячеслава Навроцкого;

• доцента кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета Богдана Романюка;

• заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени В. Винниченко Евгения Соболя;

• директора Института последипломного образования Национальной академии внутренних дел Ларису Удалову.

Стоит отметить, что в конкурсную комиссию должны входить: четыре человека, определенные Советом прокуроров Украины и семь членов, назначенных Верховной Радой.

Ранее сегодня нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин сообщил, что указанным проектом постановления авторства “слуг народа” в комиссию хотят назначить людей, связанных с Арсеном Аваковым – министром внутренних дел (“людей Авакова”). Нардеп также отмечал, что у кандидатов в комиссию “нет никакого опыта в борьбе с коррупцией, но при этом большинство кандидатов имеют отношение к системе МВД”. По словам Юрчишина, принятие проекта постановления могло нанести удар по “безвизу”, так как в Евросоюзе настаивают на проведении прозрачного конкурса на должность главы САП.

Во время рассмотрения документа в зале заседаний во фракции “Голос” вновь заявили, что в комиссию предлагается назначить “сомнительных людей, которые не имеют опыта борьбы с коррупцией”.

А в “Европейской Солидарности” отметили, что в Евросоюзе требуют прозрачного отбора в САП. При этом постановлением предлагается назначить “6 из 7 представителей от действующей власти”.