Верховна Рада України провалила сьогодні проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків "ПВК Вагнера".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про документ №4105 “Про утворення ТСК Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами “приватної військової компанії Вагнера” та нанесення шкоди національним інтересам України”.

Його автором на сайті Ради вказаний нардеп від “Голосу” Роман Костенко. За створення ТСК також активно виступали нардепи від “Євросолідарності”.

За утворення сьогодні ТСК проголосували лише 97 нардепів (при 226 мінімально необхідних). При цьому депутати від пропрезидентської партії “Слуга народу” дали лише 12 голосів.

Постанову про створення ТСК підтримали: 27 нардепів від “Європейської Солідарності”, 11 – від ВО “Батьківщина”, 19 – від “Голосу”, 17 – від “ОПЗЖ”, 4 від депутатської групи “За майбутнє”, 7 позафракційних.

Жодного голосу не дали представники групи “Довіра”.

Варто зазначити, що раніше сьогодні нардепи-“слуги” отримали в чаті фракції вказівку не голосувати за вказаний проєкт постанови щодо ТСК. Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

“Провалюємо ТСК щодо “вагнерівців” Пороха (Петра Порошенка, – ред.) і голосуємо нашу. Це важливо, там всього 150 голосів потрібно. Важливо не промахнутися”, – йшлося в повідомленні в чаті “слуг”.

Це листування сьогодні прокоментував, виступаючи з парламентської трибуни, лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент Петро Порошенко.

Він закликав депутатів все ж підтримати створення ТСК із розслідування зриву спецоперації по “вагнерівцям”. Крім того, Порошенко нагадав, що вже більше року монобільшість блокує створення такої ТСК.

“Більше року монобільшість не дає своїх представників, перешкоджаючи створенню цієї ТСК, де-факто стаючи на бік ворога… Я був шокований, коли зараз журналісти оприлюднили інструкції з Офісу президента народним депутатам монобільшості, які наказують не голосувати за ТСК і голосувати за “ігорку” з дерибаном 750 мільйонів у вигляді хабаря. Коли ще більше було приниження парламенту? Ми маємо захищати не “крота” у вищому політичному керівництві держави, яке спочатку заперечувало сам факт проведення цієї операції. Я як п’ятий президент і колишній Верховний Головнокомандувач вимушений був розкрити інформацію, що саме я санкціонував співпрацю з міжнародними партнерами, цю операцію, яку назвали блискучою операцією українських спецслужб… Не бійтеся, щоб хтось від влади постраждав. Бійтеся, що постраждає Україна“, – наголосив Порошенко.

Він додав, що “слуги народу” хочуть “просовувати свою комісію”.

Попри заклики підтримати створення ТСК, постанова була провалена.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.