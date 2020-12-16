Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 3491 набрал только 224 голоса нардепов (при 226 минимально необходимых) и был отклонен.

Этот закон Рада приняла в начале июля этого года. Он предусматривал создание в Украине резерва госслужащих.

Впоследствии документ ветировал Владимир Зеленский и внес свои предложения.

Изначально закон предусматривал, что госчиновников, назначенных на должности без конкурса на период действия карантина, должны сменить лица, избранные по результатам конкурса.

Был сокращен срок действия контрактов таких чиновников до двух месяцев с момента вступления в силу закона о “кандидатском резерве” (а не на весь период действия карантина).

Зеленский же предложил госчиновников, назначенных без конкурса на период действия карантина, в случае “их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач”, перевести или назначить на равнозначные или более низкие вакантные должности в тех же органах. При этом чиновники могли остаться работать без проведения конкурса. В начале сентября Рада отправила закон на доработку, отклонив предложение Зеленского не увольнять чиновников, назначенных без конкурса на время карантина.

В ходе доработки комитет ВР по вопросам организации государственной власти сохранил концепцию и ключевые положения редакции закона, принятой Радой в июле.

Предусматривалось введение кандидатского резерва – информационной системы (базы данных), в которую планировалось заносить информацию о кандидатах для занятия должностей государственной службы (которые успешно прошли все этапы оценивания во время конкурсного отбора).

В доработанной редакции также предлагали:

1. Восстановить проведение конкурсов на государственную службу и объявить конкурсы на должности госслужбы, которые во время карантина были заполнены без конкурсного отбора:

• на должности госслужбы категории “А” – в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона;

• на должности госслужбы категорий “Б” и “В” – в течение одного года со дня вступления в силу закона.

2. Разрешалось продление работы на госслужбе и в органах местного самоуправления и после достижения человеком 65-летнего возраста (но не более чем до 70 лет).

3. Отменялась статья о так называемых политических увольнениях (чтобы предотвратить увольнения госслужащих категории “А” по политически мотивированным решениям).