У Верховній Раді не вистачило голосів для включення до порядку денного двох законопроєктів, якими пропонується відтермінувати обов'язкове озвучення (дублювання) фільмів українською мовою через карантин.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про проєкти законів №5554 та №5554-1. Обидва ініційовані депутатами від “Слуги народу”.

За їх включення до порядку денного проголосували 204 нардепи (при 226 мінімально необхідних).

Голосуванню передував виступ з парламентської трибуни групи нардепів: зокрема, від “Європейської Солідарності”, “Голосу”, ВО “Батьківщина”, групи “За майбутнє”. Заяву озвучив нардеп від “ЄС” Микола Княжицький.

Він закликав колег із інших фракцій не підтримувати антиукраїнський законопроєкт та не толерувати порушення регламенту ВР (вказані два законопроєкти хотіли включити до порядку денного всупереч регламенту без попереднього розгляду на комітеті).

“У цьому парламенті нашого скликання є добра традиція – перед введенням в дію кожного нового етапу закону про мову деякі депутати реєструють проєкт закону про його відтермінування. Так було з освітою влітку минулого року, зі споживчими відносинами взимку. Так зараз є із законопроєктом 5545. Цей закон пропонує відтермінувати на невизначений термін, так би мовити до завершення карантину, який невідомо коли завершиться, норму, яка каже, що демонстрація всіх фільмів і серіалів, як в кінотеатрах, так і на телебаченні має здійснюватися виключно державною мовою. Ця антиукраїнська норма вводиться під впливом тих виробників продукції, які є найбільшими виробниками продукції для країни-агресора, для РФ. І хочуть без перекладу заполонити український ефір телебачення і кінематографа”, – наголосив Княжицький.

Він додав, що запропонована законопроєктами норма “позбавляє роботи величезну кількість працівників української кіногалузі”, які залучені до створення україномовного перекладу фільмів та озвучки.

“Ці люди в умовах карантину виживають. Ця норма викидає їх на вулицю”, – зауважив Княжицький

Нардеп також звернув увагу, що законопроєкти хочуть включити до порядку денного ВР всупереч вимогам регламенту, який “дає 30 днів комітетам, щоб зробити висновок, чи потрібно включати проєкт до порядку денного”.

Проте жодного засідання комітету з цього питання не було.

Попри заклики й зауваження нардепів від вказаних фракцій, спікер ВР Дмитро Разумков таки виніс на голосування питання про включення законопроєктів до порядку денного.

Це відбувалося під вигуки: “Зупиніть порушення регламенту!”.

У момент голосування в залі засідань лунали вигуки “Ганьба!”.

Однак Рада провалила голосування за включення в порядок денний сесії законопроєктів.