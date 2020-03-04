Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины.
Сообщается, что спикер парламента Дмитрий Разумков созывает еще одно внеочередное заседание в связи с требованием 152 народных депутатов.
“Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 18 часов 30 минут 5 марта 2020, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия Генеральному прокурору Рябошапке Р. (Проект Постановления Верховной Рады Украины №3154)”, — говорится в распоряжении Разумкова.
- 3 марта в Верховную Раду Украины внесли проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.