В четверг, 5 марта, парламент проведет внеочередное заседание, единственным вопросом на повестке которого будет отставка генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины.

Сообщается, что спикер парламента Дмитрий Разумков созывает еще одно внеочередное заседание в связи с требованием 152 народных депутатов.

“Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 18 часов 30 минут 5 марта 2020, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия Генеральному прокурору Рябошапке Р. (Проект Постановления Верховной Рады Украины №3154)”, — говорится в распоряжении Разумкова.