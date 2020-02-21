Верховная Рада Украины рассмотрела уже 1506 правок к законопроекту об открытии рынка земли.

Об этом сообщают #Буквы.

Всего в документе 4018 правок. Таким образом, нардепы уже рассмотрели около 37 % из них.

Они, в частности, касались: запрета на отчуждение права собственности на земельный участок в течение трех лет со дня приобретения такого права; запрета внесения права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ, передачу в собственность путем продажи до проведения референдума; признания недействительными соглашений, которые были заключены во время действия запрета на куплю-продажу земель и так далее.

По результатам голосования ни одна из правок не была принята.

Стоит отметить, что рассмотрение законопроекта продолжится 3 марта – на следующей пленарной неделе.

Согласно календарному плану, с 24 по 28 февраля у нардепов запланирована работа с избирателями.

Ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.

В законопроекте были учтены следующие основные правки:

– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;

– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;

– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;

– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.