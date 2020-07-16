Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть кадровые назначения и ряд законопроектов.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы могут назначить новых глав Национального банка, Антимонопольного комитета Украины и вице-премьера по промышленной политике.

К рассмотрению во втором чтении запланирован законопроект об изменениях в избирательное законодательство (в частности, в Избирательный кодекс).

Также в повестке дня есть проекты законов об оборонных закупках и разведке.

Рада планирует рассмотреть документы относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства, освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц, о публичных электронных реестрах.

К первому чтению предложены законопроекты, которые касаются дорожного движения и упрощения процедуры рассмотрения судебных дел, связанных с защитой прав детей.