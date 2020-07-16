Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, нардепы могут назначить новых глав Национального банка, Антимонопольного комитета Украины и вице-премьера по промышленной политике.
К рассмотрению во втором чтении запланирован законопроект об изменениях в избирательное законодательство (в частности, в Избирательный кодекс).
Также в повестке дня есть проекты законов об оборонных закупках и разведке.
Рада планирует рассмотреть документы относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства, освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц, о публичных электронных реестрах.
К первому чтению предложены законопроекты, которые касаются дорожного движения и упрощения процедуры рассмотрения судебных дел, связанных с защитой прав детей.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить главой Национального банка председателя правления государственного “Укргазбанка” Кирилла Шевченко.
- 15 июля в Парламенте зарегистрировали проект постановления о назначении заместителя главы Антимонопольного комитета Ольги Пищанской главой ведомства.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.