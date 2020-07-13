Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV заявил глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.
“В пятницу все будут с головами”, — сказал он.
Арахамия уточнил, что планируется голосование за назначение главы Антимонопольного комитета, на эту должность претендует Ольга Песчанская (в настоящее время — замглавы АМКУ).
Также может быть рассмотрен вопрос о назначении на пост вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олега Уруского.
“На должность [главы] НБУ еще нет финального окончательного решения”, — добавил Арахамия.
Что касается состава правительства, глава фракции отметил, что Кабмин “укомплектован почти на 100%”, умея в виду, что на вакантные должности были назначены исполняющие обязанности министров.
- Напомним, что 10 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении бывшего главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого заместителя министра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- 13 июля проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса отозвали с Верховной Рады.
- 3 июля Верховная Рада Украины поддержала увольнение Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины.