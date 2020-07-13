Верховная Рада планирует рассмотреть ряд кадровых вопросов во время внеочередного заседания в пятницу, 17 июля.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV заявил глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

“В пятницу все будут с головами”, — сказал он.

Арахамия уточнил, что планируется голосование за назначение главы Антимонопольного комитета, на эту должность претендует Ольга Песчанская (в настоящее время — замглавы АМКУ).

Также может быть рассмотрен вопрос о назначении на пост вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олега Уруского.

“На должность [главы] НБУ еще нет финального окончательного решения”, — добавил Арахамия.

Что касается состава правительства, глава фракции отметил, что Кабмин “укомплектован почти на 100%”, умея в виду, что на вакантные должности были назначены исполняющие обязанности министров.