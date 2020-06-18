Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит обновленную программу деятельности Кабинета Министров, а также законопроект о референдуме.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, первым вопросом стоит программа деятельности Правительства. Накануне профильный комитет по вопросам экономического развития не рекомендовал Раде ее принимать, но все же вынес на рассмотрение в сессионный зал.

В дальнейшем нардепы планируют заслушать отчет о выполнении закона Украины “О государственном бюджете на 2019 год”.

В первом чтении запланирован к рассмотрению законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты: о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства; о внесении изменений в закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год”; о внесении изменений в закон “О Высшем антикоррупционном суде”.

Также на обсуждения в зал заседаний вынесут законопроект об азартных играх (во втором чтении).

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекта “О внесении изменений в закон Украины “Об исполнительном производстве” (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов)”.