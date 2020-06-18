Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, первым вопросом стоит программа деятельности Правительства. Накануне профильный комитет по вопросам экономического развития не рекомендовал Раде ее принимать, но все же вынес на рассмотрение в сессионный зал.
В дальнейшем нардепы планируют заслушать отчет о выполнении закона Украины “О государственном бюджете на 2019 год”.
В первом чтении запланирован к рассмотрению законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, инициированный президентом Владимиром Зеленским.
Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты: о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства; о внесении изменений в закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год”; о внесении изменений в закон “О Высшем антикоррупционном суде”.
Также на обсуждения в зал заседаний вынесут законопроект об азартных играх (во втором чтении).
Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекта “О внесении изменений в закон Украины “Об исполнительном производстве” (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов)”.
- Ранее на сайте Верховной Рады опубликовали программу деятельности Кабинета Министров. Документ состоял из 9 страниц и не содержал конкретики или детального плана действий по каждому направлению.
- 4 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Верховную Раду отправить программу деятельности Правительства на доработку, и Парламент сделал это.
- 12 июня Кабинет Министров Украины принял постановление об утверждении обновленной программы действий.