20 мая, в ходе заседания Парламента, народные депутаты рассмотрят внесение изменений в Закон Украины "Об обязательном государственном пенсионном страховании" ради усиления пенсионного обеспечения.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В повестку дня сегодняшнего заседания включен ряд законопроектов.

В первом чтении планируется рассмотреть внесение изменений в Закон Украины “О Службе безопасности Украины” относительно усовершенствования работы органа.

Также планируется внести изменения в Регламент Верховной Рады относительно особенности рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Для повторного рассмотрения, с предложениями Президента Украины, направлен Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно усовершенствования пенсионного обеспечения.

Депутаты проголосуют о включении в повестку дня и принятия решения относительно проекта закона относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций.

Планируется внести изменения в Кодекс Украины относительно процедур банкротства, что касается оптового рынка электрической энергии.

Нардепы проголосуют также за усиление административной ответственности за незаконную торговлю горючим.

Также народные избранники заслушают отчет Временной специальной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев работы.