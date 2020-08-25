Верховная Рада на сегодняшнем заседании ратифицировала два финансовых соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком на общую сумму в 500 млн евро кредитных средств.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, законопроект № 0055 поддержали в целом 288 народных депутатов.

Соглашение предусматривает привлечение средств займа ЕИБ в размере 450 млн евро на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса, а также на строительство северной объездной дороги Львова.

В рамках соглашения будет капитально отремонтировано 314 км автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Также средства пойдут на строительство 23 км северной объездной дороги Львова.

Как отметил, комментируя решение Рады, министр инфраструктуры Владислав Криклий дорога возле Львова будет иметь 4 полосы движения, 3 моста, 7 путепроводов и 3 эстакады.

“Северный объезд Львова сократит время и отведет грузовые потоки от города, соединяя важные автодороги международного значения М-06 Киев – Чоп с М-09 Львов – Рава Русская, М-10 Львов – Краковец и М-11 Львов – Шегини по маршруту из Украины в Польшу и далее в Западную Европу”, – объяснил он.

Кроме того, Верховная Рада 273 голосами поддержала законопроект № 0056 о ратификации еще одного соглашения с ЕИБ.

Оно предусматривает привлечение кредитных средств банка и грантовых средств Евросоюза на реализацию ряда проектов для улучшения безопасности движения и внедрение современных интеллектуальных систем на транспорте.

Общая сумма кредитных средств по этому соглашению составляет 50 млн евро.

Средства будут направлены на реализацию следующих проектов:

• строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя;

• строительство 3-х многоуровневых развязок и 2-х путепроводов в Львовской и Ровенской областях, а также вблизи Тернополя;

• развертывание интеллектуальных транспортных систем для управления и контроля за транспортом.

Ожидается, что их реализация позволит улучшить безопасность движения на дорогах, минимизируя количество ДТП и аварий. А внедрение интеллектуальных транспортных систем “будет способствовать дальнейшей цифровизации процессов на транспорте”.