Верховная Рада разблокировала подписание законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (реестр . №1049 от 29 августа 2019) по №1049-П доложил народный депутат Алексей Гончаренко.

За него проголосовали 145 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Теперь документ могут подписать глава ВР Дмитрий Разумков и соответственно президент Владимир Зеленский.