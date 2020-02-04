Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (реестр . №1049 от 29 августа 2019) по №1049-П доложил народный депутат Алексей Гончаренко.
За него проголосовали 145 парламентариев при 226 минимально необходимых.
Теперь документ могут подписать глава ВР Дмитрий Разумков и соответственно президент Владимир Зеленский.
- Верховная Рада приняла за основу законопроект №2166, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей.