Верховная Рада приняла законопроект, который разрешает использовать в Украине незарегистрированные, но рекомендованные официальными органами ряда стран (в том числе Китая и США) лекарства для лечения COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За законопроект №3268 по поводу лечения коронавирусной болезни COVID-19 проголосовали 312 народных депутатов при необходимых 226.

Законом разрешено применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств, рекомендованных официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран – членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Австралии, Израиля, Канады, Китайской Народной Республики, Японии для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствующей стране, а также зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не определены инструкцией по применению, при условии наличия доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) и / или, если эти лекарственные средства рекомендованы официальным органом одной из указанных выше стран для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствующей стране.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что общепринятые регуляторные подходы “не всегда дают ответы на все вызовы, перед которыми оказывается медицинская практика”, особенно в условиях эпидемии.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует в течение трех месяцев со дня опубликования.

На данный момент лекарств от COVID-19 не существует. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, ряд средств западной медицины, а также народных или домашних средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но препаратов, которые позволяют предотвратить или лечить данное заболевание, пока нет.