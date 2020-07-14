Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий погашение долгов государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 3697 проголосовали 324 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, “системный кризис на “Южмаше” длится уже более десяти лет”. Еще в 2009 году Кабинет Министров Украины принял Государственную программу развития предприятия, которая предусматривала вывод его из кризиса. Однако вследствие системного недофинансирования ни одна из задач программы не была выполнена.

В записке указано, что из-за кризиса в 2014 году производство на предприятии упало на 80 %, а денежный поток сократился с 4,25 до 0,12 млрд грн.

В данный момент около 6 тысяч сотрудников предприятия не получают выплаты по зарплате. Проблема длительной задолженности вызвана срывом ряда контрактов и закрытием программы “Морской старт” в начале этого года.

Законопроект предусматривает внесение изменений в госбюджет-2020. Речь идет о введении новой бюджетной программы “Пополнение уставного капитала государственного предприятия “Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова” на погашение задолженности по выплате зарплаты, единого социального взноса, отдельных налогов и перед государством по расходам бюджета” с объемом расходов 2 млрд 318 млн гривен.

Средства должны распределить следующим образом:

• на погашение задолженности по выплате зарплаты и сопутствующих выплат – 210 млн грн;

• на погашение налогового долга по уплате единого социального взноса – 90,2 млн грн;

• на погашение налогового долга с отчисления в госбюджет части чистой прибыли по итогам прошлого года – 35,645 млн грн;

• на погашение долга по уплате авансового взноса по налогу на прибыль при выплате дивидендов, начисленных по результатам прошлого года – 6, 416 млн грн;

• на погашение задолженности перед государством по кредиту, привлеченному 2 февраля 2004 года у компании Colvis Finance Limited (Великобритания) под государственную гарантию – 1 млрд 976 млн 164 тыс. грн.

“Средства предлагается направить путем зачисления в уставный капитал с направлением на погашение задолженности предприятия в бюджет и государственные целевые фонды. Это позволит также повысить капитализацию предприятия”, – говорится в пояснительной записке.