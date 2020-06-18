Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, который позволяет использовать деньги из фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3509 проголосовал 331 нардеп.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 28 закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Согласно им, из фонда борьбы с коронавирусом часть денежных средств будет направлена на “приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы, для медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведение капитального ремонта, реконструкции этих помещений”.

Кроме того, деньги планируется направить на “улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного, местного значения“.

Согласно пояснительной записке, одним из последствий распространения COVID-19 является рост безработицы. Поэтому одной из мер по борьбе с эпидемией и ее последствиями является обеспечение населения дополнительными рабочими местами.

“Важным является также обеспечение улучшения транспортного сообщения для своевременного оказания медицинской помощи населению, возможности его широкого тестирования на наличие коронавируса. Достичь этих двух задач возможно путем реализации инфраструктурных проектов по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог”, – говорится в записке.

Ожидается, что изменения в госбюджет-2020 позволят создать около 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли, а также еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.