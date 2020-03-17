Соответствующий проект постановления № 3227 поддержали 269 нардепов, сообщает корреспондент #Букв.

Так, проголосовали “за” 224 нардепа – от “Слуги народа”, 3 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 16 – от депутатской группы “За майбутне”, 13 – от группы “Довира”, 13 внефракционных.

“Верховная Рада Украины постановляет: дать согласие на назначение президентом Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность генерального прокурора”, – говорится в документе.

Кандидатуру Венедиктовой внес президент Владимир Зеленский. Он пришел в Парламент и призвал нардепов поддержать постановление.

“Убежден, что профессиональные и моральные качества предложенного мной кандидата дадут возможность обеспечить слаженную и стабильную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции в этой системе и эффективное расследование громких уголовных дел. И хочу от себя сказать, что впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может стать женщина”, – отметил Зеленский, выступая с трибуны ВР.

Сама Венедиктова заявила, что видит своей первоочередной задачей “аудит дел и кадрового состояния в прокуратуре”, поскольку есть сотни прокуроров, которые были уволены, и есть судебные решения об их восстановлении.

“Я обещаю не продавать дела, не сливать их, не возвращать прокурорских оборотней. Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми, защищенными, нужными этому государству. Я обещаю стоять на основах верховенства права, строить прокуратуру по международным стандартам”, – заявила она с трибуны ВР.

При этом нардепы от “Голоса” и “Европейской Солидарности” заявляли, что Венедиктову назначают для политических преследований оппонентов власти, а также упомянули, что она претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла конкурс (получила меньший, чем минимально допустимый, бал по результатам экзамена).

Нардеп от “Голоса” Инна Совсун отдельно указала на тот факт, что Венедиктова выступает за отмену закона об амнистии активистов Майдана. В итоге “Голос”, “Европейская Солидарность”, ВО “Батькивщина” не дали ни одного голоса за назначение Венедиктовой.

До этого Ирина Венедиктова занимала должность исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (с декабря 2019 года). Ранее она была народным депутатом от “Слуги народа”.