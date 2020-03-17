Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона №2539 проголосовали 295 нардепов.
Документом предполагается временное (до 31 декабря 2022 года) освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость всех операций по ввозу и поставке лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения.
Ожидается, что это позволит “закупать больше медицинских товаров при существующих объемах бюджетного финансирования программ в сфере охраны здоровья”.
От НДС освобождены и закупки медтоваров для исполнения программ по борьбе с туберкулезом, малярией и так далее.
Перечень лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются за средства госбюджета (для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по здравоохранению), порядок их ввоза, поставки и целевого использования, а также распределения между обладминистрациями и/или субъектами хозяйствования будут утверждаться Кабинетом Министров.
Также нардепы приняли связанный с предыдущим законопроект №2538, направленный на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров. За этот документ проголосовали 290 народных избранников.
В течение трех месяцев со дня вступления в силу данного документа Кабинет Министров должен будет разработать и утвердить постановление, которым “определить порядок ввоза, поставки и целевого использования лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения”.
Правительство также должно разработать и утвердить перечень лекарственных средств, закупаемых за средства госбюджета.
Закон предусматривает привлечение закупочной организации к закупкам медицинских товаров за средства государственного бюджета
При этом Минздрав останется главным распорядителем бюджетных средств.
Закупочная организация будет закупать медтовары в рамках определенных стратегических программ.
- Верховная Рада Украины сегодня приняла законопроект № 3219 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”. Решение поддержали 344 нардепа. Он предусматривает штрафы для физических и юридических лиц, а также некоторые другие ограничения.