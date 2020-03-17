Верховная Рада Украины приняла сегодня законопроект, который освободит от НДС закупки медикаментов за деньги госбюджета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №2539 проголосовали 295 нардепов.

Документом предполагается временное (до 31 декабря 2022 года) освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость всех операций по ввозу и поставке лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения.

Ожидается, что это позволит “закупать больше медицинских товаров при существующих объемах бюджетного финансирования программ в сфере охраны здоровья”.

От НДС освобождены и закупки медтоваров для исполнения программ по борьбе с туберкулезом, малярией и так далее.

Перечень лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются за средства госбюджета (для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по здравоохранению), порядок их ввоза, поставки и целевого использования, а также распределения между обладминистрациями и/или субъектами хозяйствования будут утверждаться Кабинетом Министров.

Также нардепы приняли связанный с предыдущим законопроект №2538, направленный на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров. За этот документ проголосовали 290 народных избранников.

В течение трех месяцев со дня вступления в силу данного документа Кабинет Министров должен будет разработать и утвердить постановление, которым “определить порядок ввоза, поставки и целевого использования лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения”.

Правительство также должно разработать и утвердить перечень лекарственных средств, закупаемых за средства госбюджета.

Закон предусматривает привлечение закупочной организации к закупкам медицинских товаров за средства государственного бюджета

При этом Минздрав останется главным распорядителем бюджетных средств.

Закупочная организация будет закупать медтовары в рамках определенных стратегических программ.