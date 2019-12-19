Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, согласно которому Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) будет подчиняться напрямую Правительству.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2490-1 проголосовали 265 нардепов.

Документ призван привести в соответствие с требованиями Конституции Украины нормы закона об НКРЭКУ, которые были признаны неконституционными на основании решения Конституционного суда.

Предлагается определить комиссию как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабмином (как этого требовали в Конституционном суде).

Законопроект предусматривает назначение членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ, членов НКРЭКУ – по результатам открытого конкурса.

Необходимый для члена регулятора опыт сокращается с 5 до 3 лет.

Документ запрещает увольнять членов Нацкомиссии, если Правительство сложило свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, а также в случае принятой отставки Кабмина или формирования нового состава КМУ.

Законопроектом установлено, что регулятор подотчетен Верховной Раде Украины. Ежегодно, до 1 июня, НКРЭКУ должна подавать в ВР отчет о своей деятельности.

Ранее в КСУ пришли к заключению, что неподчинение НКРЭКУ Кабмину не согласуется с Конституцией. Так, комиссия была создана указом пятого президента Петра Порошенко от 2014 года. В Конституционном суде по данному поводу отмечали, что полномочия главы государства и Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии, как и право президента назначать членов НКРЭКУ Конституцией не предусмотрены.