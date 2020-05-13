Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За законопроект № 2823 проголосовали 275 народных депутатов.
Так, в документе прописано право Высшего совета правосудия продлить срок командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия, но не более чем на один год, по обращению председателя суда, в котором судья находился в командировке, и заявления судьи на продление срока командировки.
Предлагается определить, что судья, срок командировки которого истек, либо в отношении которого Высшим советом правосудия вынесено решение о досрочном окончании командировки судьи, возвращается на работу в суд, из которого был командирован.
“Основной целью принятия законопроекта является предупреждение возможности увеличение и так не малого кадрового дефицита судей в отдельных судах и дестабилизации в осуществлении судопроизводства, путем предоставления права Высшему совету правосудия продлении срока командировки судей в другой суд”, – подчеркивается в пояснительной записке.
- Верховная Рада приняла за основу законопроект №3354 “О внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты”.