Переголосования по кандидатуре Сергея Шкарлета на должность министра образования в зале Верховной Рады не будет, несмотря на возможные факты кнопкодавства.

Об этом сообщил сегодня на итоговой годовой пресс-конференции глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко, информируют #Буквы.

“По регламенту невозможно переголосование, потому что господин Шкарлет принес присягу. Полномочия члена Кабинета Министров начинаются с момента принесения присяги”, – отметил он.

В свою очередь глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что Шкарлет работал в статусе исполняющего обязанности министра около полугода и “зрады” в его работе не было.

“Если вы вернетесь немного назад и посмотрите, какие были предостережения по его работе, когда его назначали и.о., а сейчас полгода прошло, и не одно из предостережений не подтвердилось… Говорили, что сейчас отменят ВНО, будет очень много “зрады”, вернутся кадры, которые не должны возвращаться. За шесть месяцев ничего такого не произошло”, – объявил Арахамия.

“Мы считаем, что Парламент свое решение принял, и господин Шкарлет будет работать. А далее будем смотреть на дальнейшие действия”, – добавил он.

(На видео – с 29:35 и 49:05)

Как известно, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным количеством голосов (226 нардепов).

Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.

Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента.

В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету.