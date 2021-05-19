Верховна Рада України розблокувала сьогодні підписання закону про "земельну децентралізацію".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про законопроєкт №2194, який був ухвалений у ВР 28 квітня цього року.

Для скасування голосування за вказаний документ до Ради було внесено 12 проєктів постанов. Їх ініціаторами стали нардепи від “Батьківщини” (11 постанов) та “Опозиційної платформи – За життя” (1 постанова).

Під час розгляду в залі засідань всі проєкти постанов були відхилені.

“Усі постанови відхилено, тому закон може підписуватися і направлятися на підпис президентові”, – заявив після голосування перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що законопроєкт №2194 передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст. Цей документ ще називають законом про “земельну децентралізацію”.

Це один із документів пакету законів “земельної реформи”.

Зазначалося, що завдяки законопроєкту №2194 місцеві громади розпоряджатимуться 10 млн гектарів землі. Державі залишаться 0,75 млн гектарів: військові полігони, природоохоронні землі, ділянки держпідприємств.

Громада вирішуватиме, продавати чи здавати ділянки в оренду. Уся виручка йтиме до місцевого бюджету.