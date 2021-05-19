Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Йдеться про законопроєкт №2194, який був ухвалений у ВР 28 квітня цього року.
Для скасування голосування за вказаний документ до Ради було внесено 12 проєктів постанов. Їх ініціаторами стали нардепи від “Батьківщини” (11 постанов) та “Опозиційної платформи – За життя” (1 постанова).
Під час розгляду в залі засідань всі проєкти постанов були відхилені.
“Усі постанови відхилено, тому закон може підписуватися і направлятися на підпис президентові”, – заявив після голосування перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук.
Нагадаємо, що законопроєкт №2194 передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст. Цей документ ще називають законом про “земельну децентралізацію”.
Це один із документів пакету законів “земельної реформи”.
Зазначалося, що завдяки законопроєкту №2194 місцеві громади розпоряджатимуться 10 млн гектарів землі. Державі залишаться 0,75 млн гектарів: військові полігони, природоохоронні землі, ділянки держпідприємств.
Громада вирішуватиме, продавати чи здавати ділянки в оренду. Уся виручка йтиме до місцевого бюджету.
- 31 березня минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
- У квітні його підписав президент України Володимир Зеленський. Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. При цьому, документом заборонено продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
- У травні Конституційний суд України отримав подання від 48 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі.
- 18 травня Верховна Рада завершила розгляд правок до законопроєкту про земельні аукціони та ухвалила документ у другому читанні та в цілому.
- Більшість українців вважають, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення має прийматися на всеукраїнському референдумі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-27 квітня 2021 року.