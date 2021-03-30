Верховная Рада Украины приняла сегодня в целом законопроект о разблокировании проведения аукционов большой приватизации, которые были запрещены с сентября 2020 года на период карантина.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4543 проголосовали 257 нардепов.

Документ инициирован Кабинетом Министров.

Рада ввела запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации в период карантина 2 сентября прошлого года. Такая мера вводилась временно, на период установления Кабинетом Министров карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Поддержанным сегодня законопроектом норма о блокировании аукционов исключается из закона “О приватизации государственного и коммунального имущества”. Таким образом приватизация крупных государственных предприятий будет разблокирована.

Как отметили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в первую очередь речь идет о большой приватизации таких объектов: предприятия “Большевик”, Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, “Президент-отеля”.

В 2021 году план поступлений в государственный бюджет от приватизации установлен на уровне 12 млрд грн.