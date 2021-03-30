Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4543 проголосовали 257 нардепов.

Документ инициирован Кабинетом Министров.

Рада ввела запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации в период карантина 2 сентября прошлого года. Такая мера вводилась временно, на период установления Кабинетом Министров карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Поддержанным сегодня законопроектом норма о блокировании аукционов исключается из закона “О приватизации государственного и коммунального имущества”. Таким образом приватизация крупных государственных предприятий будет разблокирована.

Как отметили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в первую очередь речь идет о большой приватизации таких объектов: предприятия “Большевик”, Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, “Президент-отеля”.

В 2021 году план поступлений в государственный бюджет от приватизации установлен на уровне 12 млрд грн.

Верховна Рада 30 березня

Верховна Рада 30 березня

Верховна Рада 30 березня

Верховна Рада 30 березня

Верховна Рада 30 березня

Фото: #Буквы

  • Верховная Рада Украины сегодня поддержала в первом чтении законопроект о перечне объектов права государственной собственности (государственных предприятий), которые не подлежат приватизации.
  • Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует возобновить процесс приватизации в 2021 году. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал объекты, которые хотят выставить на продажу.