Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 4543 проголосовали 257 нардепов.
Документ инициирован Кабинетом Министров.
Рада ввела запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации в период карантина 2 сентября прошлого года. Такая мера вводилась временно, на период установления Кабинетом Министров карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Поддержанным сегодня законопроектом норма о блокировании аукционов исключается из закона “О приватизации государственного и коммунального имущества”. Таким образом приватизация крупных государственных предприятий будет разблокирована.
Как отметили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в первую очередь речь идет о большой приватизации таких объектов: предприятия “Большевик”, Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, “Президент-отеля”.
В 2021 году план поступлений в государственный бюджет от приватизации установлен на уровне 12 млрд грн.
- Верховная Рада Украины сегодня поддержала в первом чтении законопроект о перечне объектов права государственной собственности (государственных предприятий), которые не подлежат приватизации.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует возобновить процесс приватизации в 2021 году. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал объекты, которые хотят выставить на продажу.