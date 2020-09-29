Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит законопроект об особенностях организации выборов в период карантина.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы начнут свою работу с заявлений, объявлений и предложений.

Впоследствии Рада рассмотрит изменения в госбюджет на 2020 год (относительно реализации положений статьи закона о рынке природного газа).

В первом чтении народные избранники планируют определиться относительно обеспечения качества учебной литературы, совершенствования прохождения государственной службы и упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Кроме того, Рада рассмотрит законопроекты о совершенствовании правового регулирования дистанционной работы и защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Есть в повестке дня и усиление ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет; заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.