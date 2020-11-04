Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд документов, среди которых законопроект об усилении ответственности за уголовные правонарушения против журналистов.

Об этом свидетельствует повестка дня сегодняшнего заседания.

Кроме того, в первом чтении планируется рассмотреть законопроекты: о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины; об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых; об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно господдержки культуры, туризма и креативных индустрий.

В повестке дня также есть два законопроекта (№4119 и №4120), которые фактически предлагают перекрыть долг “Укрнафты” деньгами “Нафтогаза Украины”.

Помимо этого, Рада рассмотрит проект закона о социальной защите населения в период карантина и определит основания отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях.