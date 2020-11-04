Об этом свидетельствует повестка дня сегодняшнего заседания.
Кроме того, в первом чтении планируется рассмотреть законопроекты: о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины; об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых; об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно господдержки культуры, туризма и креативных индустрий.
В повестке дня также есть два законопроекта (№4119 и №4120), которые фактически предлагают перекрыть долг “Укрнафты” деньгами “Нафтогаза Украины”.
Помимо этого, Рада рассмотрит проект закона о социальной защите населения в период карантина и определит основания отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях.
- Ранее комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова лишил аккредитации ряд украинских изданий из-за недостаточного освещения деятельности парламента.
- Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований лишения аккредитации.
- Впоследствии в Верховной Раде извинилась перед журналистами за решение лишить некоторые СМИ аккредитации.