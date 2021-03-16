Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит законопроекты относительно большой приватизации, земельной реформы и расширения полномочий президента.

Об этом свидетельствует повестка дня сегодняшнего заседания.

Так, для включения в повестку дня и направления на заключение Конституционному суду Украины запланирован законопроект, которым предлагается расширить конституционные полномочия президента (разрешить ему назначать директоров НАБУ и Государственного бюро расследований).

Есть в повестке дня и два земельных закона: по дерегуляции в сфере земельных отношений и продаже земельных участков через электронные аукционы.

Кроме того, нардепы планируют разрешить открыть информацию о размере оплаты труда в государственных компаниях.

Также запланированы к рассмотрению законопроекты относительно разблокирования аукционов по большой приватизации и о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Народные избранники собираются рассмотреть несколько законопроектов о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте.