Об этом свидетельствует повестка дня сегодняшнего заседания.
Так, для включения в повестку дня и направления на заключение Конституционному суду Украины запланирован законопроект, которым предлагается расширить конституционные полномочия президента (разрешить ему назначать директоров НАБУ и Государственного бюро расследований).
Есть в повестке дня и два земельных закона: по дерегуляции в сфере земельных отношений и продаже земельных участков через электронные аукционы.
Кроме того, нардепы планируют разрешить открыть информацию о размере оплаты труда в государственных компаниях.
Также запланированы к рассмотрению законопроекты относительно разблокирования аукционов по большой приватизации и о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.
Народные избранники собираются рассмотреть несколько законопроектов о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте.
- Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины. Соавторами законопроекта являются первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский и нардепы из фракции “Слуги народа”.