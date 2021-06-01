Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні розгляне низку законопроєктів, один із яких – про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Після виступів та оголошень нардепи розглянуть проєкт закону про пластикові пакети в другому читання.

Також планується розглянути проєкт постанови “Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України”.

Нардепам запропонують включити до порядку денного два законопроєкти “слуг народу”, які відтерміновують обов’язкове озвучування фільмів українською мовою через карантин.

Також у порядку денному є проєкти постанов про визначення двох представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України.

З пропозиціями президента України заплановані до розгляду закони: щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю (№3964) і щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів (№3450).

Крім того, сьогодні планується розглянути у першому читанні законопроєкти:

• “Про внесення змін до додатка № 3 до закону “Про державний бюджет України на 2021 рік” щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні” (№ 5589);

• “Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства” (№ 4409);

• “Про кредитні спілки” (№ 5125, 5125-1);

• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення” (№3515, 3515-1).