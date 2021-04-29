Верховна Рада Україна сьогодні на позачерговому засіданні ухвалила Закон "Про внесення змін Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За результатами голосування законопроєкт 256 голосами прийнято у другому читанні та в цілому.

Законом розширено коло суб’єктів надання готельних послуг шляхом включення фізичних осіб-підприємців. Відтак, готель визначено як засіб тимчасового розміщення, що містить шість і більше номерів та в якому суб’єктом господарювання надаються готельні послуги. Види готелів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Готельна послуга, згідно з документом, це дії (операції) суб’єкта господарювання з тимчасового розміщення споживача шляхом надання номера (місця) в готелі, а також додаткові послуги, що надаються споживачеві відповідно до категорії готелю.

Документом пропонується внести зміни до Закону “Про туризм”, надавши можливість звертатися щодо встановлення готелям відповідної категорії не лише власникам, але й користувачам відповідних об’єктів нерухомості.

Відповідні зміни внесено до Закону України “Про туризм”.

Проєкт Закону зареєстровано за №2673.