Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно урегулирования тарифа на поставку электроэнергии многоквартирным домам, религиозным организациям и дачным кооперативам.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2098 проголосовали 276 народных депутатов.

Документ вносит изменения в переходные положения закона “О рынке электроэнергии”. Они касаются поставок электроэнергии для обеспечения функционирования совместного имущества многоквартирных жилых домов.

“Целью законопроекта является определение на законодательном уровне, что поставки электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома и освещения дворов, ступеней, номерных знаков осуществляется поставщиком универсальных услуг по ценам, определенным для населения”, – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Так, по ценам для населения (для бытовых потребителей) можно будет оплачивать электроэнергию, потребляемую в многоквартирных домах на технические цели (работу индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов и т.д.), а также для освещения дворов, лестниц и номерных знаков.

По той же цене можно будет оплачивать электроэнергию, которую потребляют в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых обществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели и освещение территории.

Также будет разрешено оплачивать стоимость для населения электроэнергию, которую потребляют юрлица, являющиеся собственниками имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц (речь идет о городках из сборных модулей, общежитиях, оздоровительных лагерях, домах отдыха, санаториях, пансионатах, гостиницах и т.д.).

Это же касается и религиозных организаций (в части потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды).