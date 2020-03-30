Верховная Рада Украины в ходе рассмотрения законопроекта о рынке земли во втором чтении пошла на технический перерыв до 20:00.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время перерыва в зале ВР проведут кварцевание и дезинфекцию.

“Я хочу объявить технический перерыв для кварцевания зала. Прошу убрать на 30 минут ваши вещи. Здесь будет проведена дезинфекция и кварцевание. Через 30 минут мы продолжим. Забирайте свои карточки также”, – отметил Стефанчук.

Перерыв объявили среди рассмотрения законопроекту о рынке сельскохозяйственной земли после рассмотрения поправки 3472 (всего их подано 4018).