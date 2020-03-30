Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Во время перерыва в зале ВР проведут кварцевание и дезинфекцию.
“Я хочу объявить технический перерыв для кварцевания зала. Прошу убрать на 30 минут ваши вещи. Здесь будет проведена дезинфекция и кварцевание. Через 30 минут мы продолжим. Забирайте свои карточки также”, – отметил Стефанчук.
Перерыв объявили среди рассмотрения законопроекту о рынке сельскохозяйственной земли после рассмотрения поправки 3472 (всего их подано 4018).
- Депутаты Верховной Рады Украины на внеочередное заседание 30 марта пришли в медицинских масках и перчатках.