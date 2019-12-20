Верховная Рада Украины сделала шаг к отмене книг учета доходов для физлиц-предпринимателей.

За проект закона № 2524 проголосовали в первом чтении 299 нардепов, сообщают #Буквы.

Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины: в частности, отмену обязательности ведения книг учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС.

Такой налогоплательщик по собственному желанию сможет вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде.

Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге учета доходов будут предусмотрены, только если ФЛП сообщил о желании ее вести.

Законопроект также вводит автоматическую регистрацию в электронном кабинете полученных документов от налогоплательщика.

Копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, также будут отображаться в электронном кабинете.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан “с целью усовершенствования работы с электронным кабинетом налогоплательщика, упрощения налогового учета, стимулирования добровольного ограничения бумажного документооборота и отмены некоторых требований, которые потеряли актуальность на данном этапе развития отношений в налоговой сфере”.