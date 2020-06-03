Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 2697 проголосовали 277 нардепов.
Согласно пояснительной записке к документу, “уровень ответственности пешеходов за нарушение ПДД явно не соответствует уровню общественной опасности совершенных ими действий, размеру и характеру ущерба, причиненного другим участникам дорожного движения”.
“В настоящее время значительное количество ДТП происходят именно по вине пешеходов, которые, грубо игнорируя правила дорожного движения, переходят улицы в непредусмотренных для этого местах, в том числе и в состоянии опьянения”, – говорится в записке.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях и повысить размер штрафов за нарушение пешеходами правил дорожного движения (в том числе в случае пребывания их в состоянии опьянения, или если их действия привели к созданию аварийной обстановки).
Штрафы предлагается повысить следующим образом:
• за неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, невыполнение других ПДД – с 51 до 255 гривен (при этом исключается такой вид административного взыскания, как предупреждение);
• если такие действия совершены в состоянии алкогольного опьянения – штраф увеличится с 136 до 510 гривен;
• если пешеходы спровоцировали создание аварийной обстановки – штраф возрастет с 170 до 680 гривен.
- С 00:00 1 июня в Киеве заработала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). В первый день работы система видеофиксации нарушений ПДД в столице зафиксировали более 35 тысяч инцидентов.
- Ранее #Буквы рассказывали, где установлены камеры видеофиксации в Киеве и как они выглядят.