Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий продление налоговых льгот для бизнеса на время карантина.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3329-д проголосовали 336 народных избранников.

При этом нардепы не захотели принять документ в целом, несмотря на то, что срок действия некоторых ранее введенных льгот заканчивается уже сегодня.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс и ряд других законов.

Проект закона предусматривает:

• продление еще на месяц освобождения физических лиц-предпринимателей от уплаты ЕСВ за себя (на период с 1 по 31 мая 2020 года);

• продление срока неначисления пени по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

• продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

• продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

• уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн гривен до 200 млн гривен;

• продление срока действия закона “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков”, который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года.

В то же время Парламент не обсуждал альтернативные законопроекты, один из которых (№ 3329-2) предлагал освободить на время карантина от налога на доходы физлиц и военного сбора зарплаты медиков и сотрудников, которые борются с коронавирусом COVID-19.