Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3329-д проголосовали 336 народных избранников.
При этом нардепы не захотели принять документ в целом, несмотря на то, что срок действия некоторых ранее введенных льгот заканчивается уже сегодня.
Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс и ряд других законов.
Проект закона предусматривает:
• продление еще на месяц освобождения физических лиц-предпринимателей от уплаты ЕСВ за себя (на период с 1 по 31 мая 2020 года);
• продление срока неначисления пени по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
• продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
• продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
• уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн гривен до 200 млн гривен;
• продление срока действия закона “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков”, который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года.
В то же время Парламент не обсуждал альтернативные законопроекты, один из которых (№ 3329-2) предлагал освободить на время карантина от налога на доходы физлиц и военного сбора зарплаты медиков и сотрудников, которые борются с коронавирусом COVID-19.
- 30 марта Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта до завершения карантина.
- 17 марта Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект, который должен помочь бизнесу в период карантина из-за вспышки коронавируса COVID-19.