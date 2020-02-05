Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о реформировании патентного законодательства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2259 проголосовали 369 нардепов: 231 – от “Слуги народа”, 34 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 21 – от “Европейской Солидарности”, 19 – от ВО “Батькивщина”, 17 – от группы “За майбутне”, 19 – от “Голоса”, 17 – от группы “Довира”, 11 внефракционных.

Документ направлен на гармонизацию украинского законодательства с законодательством Евросоюза.

Согласно пояснительной записке, “пересмотр действующего законодательства Украины в сфере охраны прав на изобретения и полезные модели обусловлен необходимостью обеспечить эффективное выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС”.

Законопроект предусматривает:

• возможность подачи заявок в электронной форме;

• право подавать возражения против заявок на изобретение после их публикации;

• уточнение порядка предоставления дополнительной охраны прав на изобретения;

• расширение перечня обязательств субъектов прав на изобретения;

• возможность признавать право на изобретение недействительным в административном порядке (post-grant opposition).

“Принятие закона обеспечит достижение европейского уровня охраны права интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели, выполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации, имплементацию в национальное законодательство положений права ЕС в сфере интеллектуальной собственности, обеспечит прозрачность процедур распоряжения правами интеллектуальной собственности, повысит качество охранных документов”, – говорится в пояснительной записке.