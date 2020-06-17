В Украине планируют создать "кандидатский резерв" государственных служащих: соответствующий законопроект сегодня поддержала в первом чтении Верховная Рада.

За проект закона № 3491 проголосовали 275 нардепов, сообщает корреспондент #Букв.

Как известно, назначения на госслужбу в Украине происходят по результатам соответствующих конкурсов.

Законопроектом предлагается ввести институт “кандидатского резерва” на государственной службе путем создания базы кандидатского резерва. Лиц, которые набрали высокие баллы во время конкурса на госдолжность, но не победили, будут вносить в электронную базу (они и составят “кандидатский резерв”). У всех кандидатов будет собственный электронный кабинет.

Через него специалистов автоматически будут приглашать к участию в конкурсах на другие должности, которые соответствуют их опыту и профессиональным качествам.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, это позволит “использовать профессиональный потенциал таких кандидатов”.

Базу кандидатского резерва предлагается создать на Едином портале вакансий государственной службы.

Информация по кандидатам в базе “кандидатского резерва” будет находиться в течение года (с даты опубликования информации о победителе конкурса или об отсутствии такового).

Порядок ведения и применения данных такой базы будет утверждать Правительство.