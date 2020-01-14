Парламент принял в первом чтении законопроект №2426, направленный на упрощение проведения операций с металлоломом и детенизацию рынка металлургического сырья.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации операций с металлоломом)” был поддержан комитетом по вопросам экономического развития.

Председатель комитета Дмитрий Наталуха, докладывая решение Комитета, отметил, что законопроект необходим для модернизации всех этапов и порядка осуществления операций с металлоломом, а также упрощения процедуры приема металлолома от населения. Последнее, по словам Наталухи, поспособствует выведению рынка металлолома из тени. Решение комитета поддержали 313 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, его целью является устранение недостатков законодательства относительно операций с металлоломом, которые создают трудные условия для легального ведения бизнеса.

В частности, предлагается отмена устаревшей системы разделения металлолома на бытовой и промышленный, а также связанных с ней ограничений. Отмечается, что такое разделение позволяет правоохранителями злоупотреблять полномочиями и предъявлять необоснованные претензии к легальным пунктам приема металлолома.

Законопроектом также предусмотрено внесение изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые отразят изменения, связанные с отменой классификации металлолома на “бытовой” и “промышленный”.

Также предусмотрено упрощение порядка осуществления операций с металлоломом и уменьшение требований к оформлению таких операций субъектами хозяйствования. Речь идет об отмене запрета для предпринимателей оплачивать сырье наличными.

Помимо этого, законопроект направлен на устранение двойного государственного контроля осуществления операций с металлоломом: права на обследовании таких предприятия предлагается лишить местные государственные администрации.

Кроме этого, предлагается упростить требования к предпринимателям, которые занимаются только заготовкой металлолома без его фактической переработки.