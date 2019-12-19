Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для "воров в законе".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2513 проголосовали 264 народных избранника.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является “прекращение деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ, привлечение к уголовной ответственности “воров в законе”, а также других участников преступных сообществ и лиц, причастных к созданию и функционированию преступных сообществ”.

Согласно законопроекту, в Уголовном кодексе планируется предусмотреть определение понятия “вор в законе”. Это человек, который “придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, которые совершали уголовные правонарушения, руководит, координирует и/или организовывает деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества”.

Организатор преступного сообщества подлежит уголовной ответственности за все преступления, совершенные сообществом.

В Уголовный кодекс нардепы хотят ввести отдельную статью “Создание преступного сообщества и пребывания лица в статусе “вор в законе”. За такие нарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Освобождается от такой ответственности участник преступного сообщества, который сообщит правоохранителям о его существовании и о “воре в законе”, а также будет способствовать следствию.

В законопроекте прописана ответственность и для заказчиков преступлений. Так, обращение к “вору в законе” может повлечь лишение свободы на 3-5 лет с возможной конфискацией имущества. Если такое обращение спровоцировало тяжкие последствия – то лишение свободы на 5-10 лет с конфискацией имущества или без.

Организация “сходки” представителей преступных организаций или сообществ будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Если же участник мероприятия заблаговременно “сдал” пособников, его освободят от ответственности.

За содействие участникам преступного сообщества со стороны должностного лица предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на 5-7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.