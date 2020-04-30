Верховная Рада на сегодняшнем заседании ратифицировала международные договора с Аргентиной, регламентирующие вопросы выдачи правонарушителей, осужденных, а также взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, нардепы поддержали ратификацию трех договоров между Украиной и Аргентиной (законопроекты №№ 0022, 0023, 0024).

Преступления, влекущие выдачу

Выдача осуществляется за деяние, которое является преступлением по законам запрашивающей стороны и запрашиваемой стороны, наказуемое по законодательству обеих сторон наказанием в виде лишения свободы на максимальный срок не менее двух лет, несмотря на его название или юридическую квалификацию.

Если выдача лица запрашивается за совершение преступления, связанного с нарушением правил ставок или тарифов, налогов, таможенных пошлин, валютного регулирования или любых других налоговых положений, в выдаче не может быть отказано на основании того, что законодательство запрашиваемой стороны не устанавливает такой же вид налога или пошлины, или не предусматривает такого же вида налога, пошлины или валютного регулирования, как законодательство запрашивающей стороны.

Если запрос о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, каждый из которых карается по законодательству обеих сторон наказанием в виде лишения свободы, но некоторые из них не соответствуют условию по продолжительности наказания, которое может быть назначено, запрашиваемая сторона также имеет право осуществить выдачу за такие преступления.

Основания для отказа в выдаче

Если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, рассматривается запрашиваемой стороной по ее законодательству как преступление политического характера.

Если запрашиваемая сторона имеет веские основания полагать, что запрос сделан с целью преследования или наказания лица в связи с расой, полом, религией, национальностью, этническим происхождением, политическими убеждениями или, что в связи с любой из этих причин положение такого лица в суде может быть ухудшено.

Если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, является преступлением, предусмотренным военным законом, и не является преступлением по общему уголовному закону.

Если разыскиваемое лицо освобождается от привлечения к уголовной ответственности или наказания в связи с истечением срока давности по закону запрашивающей стороны.

Условия передачи осужденных лиц

Осужденный может быть передан только при следующих условиях:

лицо должно быть гражданином государства исполнения приговора;

приговор должен вступить в законную силу и являться окончательным;

в момент получения запроса о передаче, срок наказания, который остается отбывать, должен составлять не менее одного года;

осужденный должен предоставить согласие на передачу;

действия или бездействие, за которые было назначено наказание, является преступлением в соответствии с законодательством государства исполнения приговора. В связи с этим не учитываются различия в терминологии, которые не влияют на квалификацию преступления;

любой ущерб, причиненный в результате преступления, должен быть возмещен, а судебные расходы оплачены;

государство вынесения приговора и государство исполнения приговора должны предоставить согласие на передачу.

Кроме того, стороны могут дать согласие на передачу, даже если осужденному лицу остается отбывать срок менее одного года или если ущерб, причиненный в результате преступления, возмещен в полном объеме.

Взаимная правовая помощь по уголовным делам включает в себя:

определение местоположения и идентификацию лиц;

сообщение и вручение документов;

предоставление документов и любых других записей или информации;

предоставление вещественных доказательств;

получение показаний и заявлений от лиц у запрашиваемой стороны;

обеспечение присутствия лиц, находящихся под стражей, или любых других лиц для дачи показаний у запрашивающей стороны;

осуществление обыска, ареста, изъятия и конфискации предметов;

принятие каких-либо мер в отношении доходов от преступной деятельности и орудий преступления;

любая другая форма помощи при условии, что она не противоречит законодательству запрашиваемой стороны.