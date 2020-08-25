Верховная Рада поддержала проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий документ № 3994 проголосовали 279 народных депутатов.

“Поручить Кабинету Министров Украины провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины”, – говорится в тексте постановления.

Так, до 1 октября 2020 года должен быть создан организационный комитет, разработаны и утверждены соответствующие положения, а также решен вопрос о финансовом и материально-техническом обеспечении проведения конкурса.

В срок до 1 ноября 2020 года планируется осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины.

В срок до 1 декабря 2020 года планируется определить победителя и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения по результатам конкурса.

Что известно о Государственном Гербе Украины

19 февраля в 1992 году Верховная Рада Украины утвердила малый герб Украины, считая его главным элементом Большого Государственного Герба Украины.

Герб – один из трех государственных символов наравне с флагом и гимном.

Гербом Украины является золотой Тризуб на синем щите. Проект герба был разработан группой украинских геральдистов – Андреем Гречило, Алексеем Коханом и Иваном Турецким.

28 июня 1996 года была принята Конституция Украины, которая в статье 20 провозглашала Тризуб главным элементом большого Государственного Герба Украины. Тризуб определен как знак княжеского государства Владимира Великого и малый Государственный герб Украины. Согласно Конституции, Большой Государственный Герб должен устанавливаться в будущем, отдельным законом Парламента, с учетом малого герба и герба Войска Запорожского.

Большой Государственный Герб Украины еще не утвержден. Министерство культуры с октября 2007 года по сентябрь 2008 года проводило конкурс проектов Большого Герба Украины.

В июле 2009 года Кабмин утвердил проект Большого Герба. Он включал изображения малого герба в центре, по сторонам от него – фигуры льва и запорожского казака, снизу – сине-желтая лента, а сверху – княжеская корона.

Но в проекте остался ряд ошибок и неточностей. Поэтому его так и не внесли на рассмотрение Верховной Рады Украины.