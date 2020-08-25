Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3963 в первом чтении проголосовали 326 народных депутатов, а во втором и в целом – 295 (231 – от “Слуги народа”, 26 – от ОПЗЖ, 12 – от “Партии “За майбутне”, 15 – от группы “Довира”, 11 внефракционных).
Его инициировал президент Владимир Зеленский.
Согласно пояснительной записке к документу, проектом изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2020 год” предусмотрено повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября на уровне 5000 гривен в месячном размере (рост на 5,86 %).
Как объяснил, представляя законопроект в Раде министр финансов Сергей Марченко, для реализации этого в проекте предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд гривен за счет:
• экономии расходов на обслуживание государственного долга в сумме 3,5 млрд гривен;
• пересмотра прогноза доходов госбюджета в связи с повышением минимальной зарплаты: они вырастут на 500 млн гривен (налог на доходы физических лиц в размере 400 млн гривен и налог на добавленную стоимость – 100 млн гривен).
В пояснительной записке говорится, что реализация предусмотренных законопроектом положений “будет способствовать повышению уровня оплаты труда наемных работников, оживлению потребительского спроса и росту благосостояния граждан”.
В то же время нардепы от “Голоса” и “Европейской Солидарности” отмечали, что такое решение спровоцирует дополнительную налоговую нагрузку на физических лиц-предпринимателей и работодателей.
Стоит отметить, что в данный момент, согласно госбюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4723 грн в месячном размере.
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу с 1 сентября поднять минимальную зарплату. Впоследствии он инициировал соответствующий законопроект.
- В “Слуге народа” сообщали, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы, среди прочего, принять законопроект об увеличении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.
- Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде трижды повышать минимальную зарплату.