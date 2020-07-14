Народные депутаты сегодня на внеочередном заседании Парламента одобрили в целом закон "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по повышению размера стипендии и ежегодной помощи".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, законопроект № 2013 поддержал 351 депутат.

Документ устанавливает выплату стипендии в повышенном размере не менее 150 процентов прожиточного минимума на одно лицо и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки.

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, которые учатся, кроме полного государственного обеспечения выплачивается социальная стипендия, а курсантам военных учебных заведений, учебных заведений Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере транспорта, дорожного хозяйства, туризма и инфраструктуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику, государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, лицеистам военных лицеев, лицеев гражданской защиты и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, из их числа – должностной оклад в размере не менее 150 процентов размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

После достижения такими детьми 18 лет – в размере не меньшем 150 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также выплачивается 100 процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.

Социальная стипендия и должностной оклад в размере 150 процентов размера прожиточного минимума, выплачиваются также учащимся, студентам (курсантам), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести).

Порядок выплаты и размер социальной стипендии, должностного оклада утверждается Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.